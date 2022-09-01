У Дмитрівському музеї триває виставка декоративного розпису

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 165

Понад десяток художніх робіт у техніці декоративного розпису можна побачити в музеї села Дмитрівка Кременчуцького району. Авторкою барвистих картин є керівниця цього музею Оксана Прибутько.

Виставка декоративно прикладного мистецтва діятиме до 23 вересня. Про це повідомила Марина Безсмольна, директорка краєзнавчого музею міста Горішні Плавні, відділом якого є сільський музей у Дмитрівці.

Експозиція складається з 13 робіт, написаних аквареллю та гуашшю кілька років тому. В них дмитрівчанка наслідує петриківський розпис – один із видів українського декоративно-орнаментального народного малярства. Переважання рослинних візерунків, здебільшого квіткових, є характерною особливістю цього розпису.

Свої картини Оксана Прибутько виставила напередодні Дня Незалежності України. У такий спосіб вона висловила свою любов до рідного краю, до Батьківщини. Захоплена українським декоративно-прикладним мистецтвом, музейниця хоче розрадити людей.

- Виникло бажання в такий складний для нашої країни час донести до відвідувачів музею, а це і односельці, і гості з ближніх міст, і тимчасові переселенці, хоч невеличку іскринку, яка б поліпшила настрій, відволікла від смутку сьогоденних проблем, – пояснила Оксана Прибутько.

Нагадуємо, що митців запрошують показати свої картини у Кременчуцькій художній галереї.