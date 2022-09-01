У Дмитрівському музеї триває виставка декоративного розпису

Понад десяток художніх робіт у техніці декоративного розпису можна побачити в музеї села Дмитрівка Кременчуцького району. Авторкою барвистих картин є керівниця цього музею Оксана Прибутько.
Виставка декоративно прикладного мистецтва діятиме до 23 вересня. Про це повідомила Марина Безсмольна, директорка краєзнавчого музею міста Горішні Плавні, відділом якого є сільський музей у Дмитрівці.
Експозиція складається з 13 робіт, написаних аквареллю та гуашшю кілька років тому. В них дмитрівчанка наслідує петриківський розпис – один із видів українського декоративно-орнаментального народного малярства. Переважання рослинних візерунків, здебільшого квіткових, є характерною особливістю цього розпису.
Свої картини Оксана Прибутько виставила напередодні Дня Незалежності України. У такий спосіб вона висловила свою любов до рідного краю, до Батьківщини. Захоплена українським декоративно-прикладним мистецтвом, музейниця хоче розрадити людей.
Нагадуємо, що митців запрошують показати свої картини у Кременчуцькій художній галереї.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер