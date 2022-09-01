Стало відомо, як виглядатиме марка «Гадяцьке сафарі»

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 220

За переможця віддали близько 6 тисяч голосів

31 серпня оприлюднили результати голосування за кращий ескіз першої поштової марки Полтавщини воєнного часу «Гадяцьке сафарі».

За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, «Гадяцьке сафарі» тепер має художнє зображення (вище). За ескіз під номером 9 віддали найбільше голосів – близько 6 тисяч. Всього участь у голосуванні взяли майже 24 тисячі людей.

Автор ескізу – житель області Олександр Бондаренко. Він випускник, а нині викладач Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Котляревського.

Дякую всім, хто взяв участь, надіслав ескізи, членам журі, тим, хто долучився до народного голосування. Незабаром презентуватимемо нашу полтавську марку, - написав пан Лунін.

Він нагадав, що до неї буде подарунковий конверт і листівка. Виготовлятиметься марка «Гадяцьке сафарі» за проєктом «Власна марка».