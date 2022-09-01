Стало відомо, як виглядатиме марка «Гадяцьке сафарі»

31 серпня оприлюднили результати голосування за кращий ескіз першої поштової марки Полтавщини воєнного часу «Гадяцьке сафарі».
За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, «Гадяцьке сафарі» тепер має художнє зображення (вище). За ескіз під номером 9 віддали найбільше голосів – близько 6 тисяч. Всього участь у голосуванні взяли майже 24 тисячі людей.
Автор ескізу – житель області Олександр Бондаренко. Він випускник, а нині викладач Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Котляревського.
Він нагадав, що до неї буде подарунковий конверт і листівка. Виготовлятиметься марка «Гадяцьке сафарі» за проєктом «Власна марка».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер