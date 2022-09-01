Вакцинація дорослих кременчужан: які щеплення мають бути у людей 25+

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 255 Коментарів: 1

Дорослим обов’язково треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві

Вакцинація є одним з найнадійніших способів захисту від інфекційних захворювань, що створюють загрозу для життя. За оцінками ВООЗ, щеплення дозволяють щорічно запобігати до 3 млн смертей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Існує розповсюджений міф, що щеплення роблять лише у дитячому віці. Насправді імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин - ревакцинація. Так само дорослим обов’язково треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо вони не отримали захист від них у дитинстві.

Згідно із Календарем профілактичних щеплень, в українців мають бути вакциновані:

ХВОРОБИ ДОБИ МІСЯЦІ РОКИ 1 3-5 2 4 6 12 18 6 14 16 Гепатит В 1 доза 2 доза 3 доза Туберкульоз 1 доза Кір, паротит, краснуха 1 доза 2 доза Дифтерія, правець 1 доза 2 доза 3 доза 4 доза 5 доза 6 доза *** Кашлюк 1 доза 2 доза 3 доза 4 доза Поліомієліт 1 доза 2 доза* 3 доза** 4 доза** 5 доза** 6 доза** ХІБ-інфекція 1 доза 2 доза 3 доза

*інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ)

**оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

***ревакцинація кожні 10 років

- Імунізація проти низки захворювань може проводити комбінованими вакцинами, що зменшує кількість уколів і візитів до закладів охорони здоров'я, - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що вакцину проти гепатиту В ввели до обов'язкових дитячих щеплень лише 2002 року. Це означає, що ті, хто народилися раніше, не щеплені від гепатиту В. Тож таким громадянам варто звернутися до свого сімейного лікаря, щоб проконсультуватися щодо імунізації. Дорослі українці можуть самостійно придбати вакцину в аптеках.

Імунітет від дифтерії та правця зберігається близько 10 років. Тому українцям необхідна ревакцинація. Згідно з Календарем щеплень. Починаючи з 26 років. Дорослим роблять планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років. Такі щеплення у комунальних закладах охорони здоров'я проводять безоплатно.

Також усім дорослим варто отримати захист від COVID-19. Вакцинація надзвичайно важлива в умовах поширення нових штамів. Тим більше під час війни, коли не завжди є можливість дотримуватися застережних заходів, як-от дистанція, провітрювання чи носіння маски. Вакцинація від COVID-19 є рекомендованою, але не обов'язковою.

Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією. Її найпоширеніша причина - пневмокок. Тому українцям 65+ та/з хронічними захворюваннями варто робити щеплення від пневмококової інфекції. Це щеплення не входить до Календаря, тому робити його можна власним коштом.

Кременчуцький ТелеграфЪ звернувся із запитом до Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради щодо інформації по наявність таких вакцин у «поліклініках» міста. Коли отримаємо відповідь, ми її опублікуємо. Слідкуйте за новинами на сайті.

Нещодавно ми писали, кому робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19, а кому – ні, а також про те, скільки має відображатися цифровий COVID-сертифікат у «Дії».