«Сільпо» заперечує, що через їх мережу продавали вкрадену гуманітарку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 125

30 серпня агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що у Запоріжжі посадовці розікрали гуманітарну допомогу на мільйони доларів США та збували її за допомогою торгівельних мереж «АТБ» та «Сільпо».



- Ми занепокоєні та обурені бездоказовим звинуваченням в бік «Сільпо» від агента НАБУ щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області. Адже ми не продаємо гумдопомогу в «Сільпо», а продаємо лише те, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном, - прокоментували у компанії.

Торгівельна мережа звернулася до НАБУ за деталями та роз’ясненнями і готова всіляко сприяти розслідуванню.

- За шість місяців з початку великої війни ми домовилися з нашими іноземними партнерами про постачання 1 333,7 тонн гуманітарної допомоги, яку в партнерстві з Мінсоцполітики та благодійним фондом за власний кошт завезли в Україну і роздали безкоштовно гостям в супермаркетах «Сільпо». Ми знаємо скільки сил і ресурсів забирає пошук та логістика гумвантажів, тому нам особливо болить за необгрунтовані звинувачення, - додали у «Сільпо».