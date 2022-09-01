1 вересня, близько 9.30, у Кременчуці на вулиці Івана Мазепи сталася ДТП.
Зіткнулися «Жигулі» та Hyundai Elantra.
На місці працює патрульна поліція.
Попередньо, ніхто не постраждав.
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Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водійка автомобіля ВАЗ не впевнилась в безпечності руху та здійснила зіткнення з автомобілем Hyundai Elantra.
В наслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження.
Водії дійшли згоди та задокументували подію за допомогою европротоколу.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер