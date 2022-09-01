У центрі Кременчука не розминулися автівки (доповнено)

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Інформації про постраждалих не надходило

1 вересня, близько 9.30, у Кременчуці на вулиці Івана Мазепи сталася ДТП.

Зіткнулися «Жигулі» та Hyundai Elantra.

На місці працює патрульна поліція.

Попередньо, ніхто не постраждав.

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Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водійка автомобіля ВАЗ не впевнилась в безпечності руху та здійснила зіткнення з автомобілем Hyundai Elantra.

В наслідок ДТП автівки отримали механічні пошкодження.

Водії дійшли згоди та задокументували подію за допомогою европротоколу.