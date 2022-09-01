Вчора у Кременчуці зареєстрували 4 випадки коронавірусу

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31 серпня в місті зареєстровано чотири нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба міської ради.

Захворіли три жінки віком від 26 до 33 років та чоловік віком 26 років.

Одного з них ушпиталили. На даний час в інфекційному відділенні перебуває два пацієнта на лікуванні від COVID-19.

Від початку пандемії у місті зареєстровано 24 тис. 180 випадків, з них летальних - 721.

Кременчужан запрошують щепится проти коронавірусу. Вакцину можна отримати в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою:

проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00;

в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

проспект Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9,

вул. Івана Мазепи, 26 .

Пункти працюють з 8.00 до 17.00.

Вакцини проти коранавірусу Moderna та Janssen змінили назви



