Вчора у Кременчуці зареєстрували 4 випадки коронавірусу

31 серпня в місті зареєстровано чотири нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, повідомляє пресслужба міської ради.
Захворіли три жінки віком від 26 до 33 років та чоловік віком 26 років.
Одного з них ушпиталили. На даний час в інфекційному відділенні перебуває два пацієнта на лікуванні від COVID-19.
Від початку пандемії у місті зареєстровано 24 тис. 180 випадків, з них летальних - 721.
Кременчужан запрошують щепится проти коронавірусу. Вакцину можна отримати в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою:
в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Пункти працюють з 8.00 до 17.00.
Вакцини проти коранавірусу Moderna та Janssen змінили назви
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер