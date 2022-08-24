Вакцини проти коранавірусу Moderna та Janssen змінили назви

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З 29 липня 2022 року у зв’язку зі змінами в реєстрації виробника вакцину Janssen було перейменовано в Jcovden, а вакцина Moderna змінила назву на Spikevax. Про це повідомив завідувач Кременчуцького райвідділу «Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ».

- Якщо ваш COVID-сертифікат був згенерований до цієї зміни назв, він усе одно дійсний. Здійснювати повторну генерацію документа чи перевипускати його pdf-версію не потрібно. Усі раніше випущені сертифікати зберігають чинність. Зокрема, навіть якщо на ампулі вакцини ви бачили одну з цих назв, а у COVID-сертифікаті – іншу, то відобразилась правильна змінена назва, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцинованим українцям які щепились новою вакциною ComirnatyTM Tris/Sucrose, в COVID-сертифікаті все одно буде відображатись назва Comirnaty, оскільки це та ж вакцина, тільки в більш зручній формі транспортування та збереження.

В районному лабораторному центрі акцентрують, що наразі в Україні доступні лише три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer, CoronVac та Jcovden від Johnson & Johnson. 4 серпня їх завезли в 21 область України.

Також нагадують, що під час дії воєнного стану змінено терміни відображення COVID-сертифікатів у Дії, що дозволило використовувати цифровий документ у медичних цілях, а саме — підтвердити факт щеплення проти COVID-19. Це важливо для громадян, які отримали 1 або 2 дози щеплення проти COVID-19 і виїхали за кордон.

Нагадаємо, за минулу добу від COVID-19 у Кременчуці вакцинувалося 174 кременчужанина.

Наразі у Кременчуці вакцинацію від COVID-19 можна пройти з 9.00 до 17.00 у приміщенні колишньої 4-ї поліклініки (просп. Лесі Українки, 80), а також у пунктах вакцинації в амбулаторіях за адресами: