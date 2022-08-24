Вакцини проти коранавірусу Moderna та Janssen змінили назви

З 29 липня 2022 року у зв’язку зі змінами в реєстрації виробника вакцину Janssen було перейменовано в Jcovden, а вакцина Moderna змінила назву на Spikevax. Про це повідомив завідувач Кременчуцького райвідділу «Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ».
Зазначається, що вакцинованим українцям які щепились новою вакциною ComirnatyTM Tris/Sucrose, в COVID-сертифікаті все одно буде відображатись назва Comirnaty, оскільки це та ж вакцина, тільки в більш зручній формі транспортування та збереження.
В районному лабораторному центрі акцентрують, що наразі в Україні доступні лише три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer, CoronVac та Jcovden від Johnson & Johnson. 4 серпня їх завезли в 21 область України.
Також нагадують, що під час дії воєнного стану змінено терміни відображення COVID-сертифікатів у Дії, що дозволило використовувати цифровий документ у медичних цілях, а саме — підтвердити факт щеплення проти COVID-19. Це важливо для громадян, які отримали 1 або 2 дози щеплення проти COVID-19 і виїхали за кордон.
Нагадаємо, за минулу добу від COVID-19 у Кременчуці вакцинувалося 174 кременчужанина.
Наразі у Кременчуці вакцинацію від COVID-19 можна пройти з 9.00 до 17.00 у приміщенні колишньої 4-ї поліклініки (просп. Лесі Українки, 80), а також у пунктах вакцинації в амбулаторіях за адресами:
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер