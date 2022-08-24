Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Здоров'я

Вакцини проти коранавірусу Moderna та Janssen змінили назви

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 175

 Вони носять виключно юридичний характер і не впливають на якість, склад вакцин та їхню дієвість

З 29 липня 2022 року у зв’язку зі змінами в реєстрації виробника вакцину Janssen було перейменовано в Jcovden, а вакцина Moderna змінила назву на Spikevax. Про це повідомив завідувач Кременчуцького райвідділу «Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ».

- Якщо ваш COVID-сертифікат був згенерований до цієї зміни назв, він усе одно дійсний. Здійснювати повторну генерацію документа чи перевипускати його pdf-версію не потрібно. Усі раніше випущені сертифікати зберігають чинність. Зокрема, навіть якщо на ампулі вакцини ви бачили одну з цих назв, а у COVID-сертифікаті – іншу, то відобразилась правильна змінена назва, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцинованим українцям які щепились новою вакциною ComirnatyTM Tris/Sucrose, в COVID-сертифікаті все одно буде відображатись назва Comirnaty, оскільки це та ж вакцина, тільки в більш зручній формі транспортування та збереження.

В районному лабораторному центрі акцентрують, що наразі в Україні доступні лише три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer, CoronVac та Jcovden від Johnson &amp; Johnson. 4 серпня їх завезли в  21 область України.

Також нагадують, що під час дії воєнного стану змінено терміни відображення COVID-сертифікатів у Дії, що дозволило використовувати цифровий документ у медичних цілях, а саме — підтвердити факт щеплення проти COVID-19. Це важливо для громадян, які отримали 1 або 2 дози щеплення проти COVID-19 і виїхали за кордон.

Нагадаємо, за минулу добу від COVID-19 у Кременчуці вакцинувалося 174 кременчужанина.

Наразі у Кременчуці вакцинацію від COVID-19 можна пройти з 9.00 до 17.00 у приміщенні колишньої 4-ї поліклініки (просп. Лесі Українки, 80), а також у пунктах вакцинації в амбулаторіях за адресами: 

  • вул. Павлова, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Генерала Манагарова, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26.
1
Автор: Олеся Данилова
Теги: вакцинація коронавірус
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх