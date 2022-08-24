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Віце-мер з ізраїльського міста-побратима Кременчука приїхав поділитися досвідом забезпечення безпеки під час війни

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 341

 

Максим Бабицький планує провести тренінг для працівників мерії та рятувальників

Віце-мер міста Рішон-ле-Ціона з Ізраїлю, який є містом-побратимом Кременчука, Максим Бабицький сьогодні, 24 серпня, відвідує наше місто. Напередодні він був у Харкові, де ділився досвідом того, як можна вберегтися під час війни.

Сьогодні такий же тренінг він провів для чиновників мерії та рятувальників у Кременчуці.

Максим Бабицький розповів, що Рішон-ле-Ціона та Кременчук з Харковом мають спільну історію. Серед засновників Рішон-ле-Ціона, які увійшли в історію міста, є вихідці із Кременчука та Харкова. Це настільки відомі люди, що 7 вулиць Рішон-ле-Ціона названі на честь колишніх кременчужан.

Віце-мер ізраїльського міста долучився до розмови журналістів із міським головою щодо форми навчання дітей у школах та порадив тренувати учнів в питаннях швидкої та організованої евакуації в укриття у разі повітряної тривоги.

- У дітей, особливо молодших класів, у такий момент може бути ступор, або виникнути паніка. Тому потрібно їх регулярно тренувати, щоб вони знали куди йти та що робити, - зазначив Максим Бабицький.

Варто нагадати, що рішення про «Про встановлення побратимства між містами Кременчук та Рішон-ле-Ціоном (Ізраїль)» було ухвалено депутатами Кременчуцької міської ради 26 червня 2019 року.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Ізраїль місто-побратим
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