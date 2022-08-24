В Австрії горішньоплавнянка зіграла на органі Гімн України

У День Незалежності України в одному з соборів австрійського міста Інсбрук (парафія Хьоттінг) лунав Гімн України. Його зіграла на органі горішньоплавнянка Наталія Ткаченко, яка сьогодні знаходиться в Австрії.
У такий спосіб пані Наталія, музичний педагог за професією, привітала Україну та українців із Днем Незалежності.
Також вона висловила вдячність ксьондзу собору Мареку Чієслевському (поляку за походженням) за можливість зіграти на органі
Гімн України для всіх українців, які виборюють свою свободу і незалежність.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер