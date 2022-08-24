В Австрії горішньоплавнянка зіграла на органі Гімн України

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 476

У День Незалежності України в одному з соборів австрійського міста Інсбрук (парафія Хьоттінг) лунав Гімн України. Його зіграла на органі горішньоплавнянка Наталія Ткаченко, яка сьогодні знаходиться в Австрії.

У такий спосіб пані Наталія, музичний педагог за професією, привітала Україну та українців із Днем Незалежності.

- Окрім українців, були присутні австрійці. Вони вітали нас зі святом, промовляючи «Слава Україні!», – повідомила Наталія Ткаченко.

Також вона висловила вдячність ксьондзу собору Мареку Чієслевському (поляку за походженням) за можливість зіграти на органі

Гімн України для всіх українців, які виборюють свою свободу і незалежність.