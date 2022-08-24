Що робити кременчужанам із банкнотами з отворами та іншими пошкодженнями

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 746

Сьогодні існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Адже йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків. Про це повідомили у Національному банку України.

Якщо під час розрахунків вам пропонують пошкоджену банкноту, краще відмовитися та попросити іншу. Доречним також буде повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників.

Чому банки могли пошкодити банкноти

Зважаючи на проведення воєнних (бойових) дій чи їх можливу загрозу, відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ, банки у разі неможливості вивезти готівку мають здійснити її пошкодження, щоб привести банкноти в неплатіжний стан.

- Банкноти можуть бути пошкоджені механічним способом (обрізання не менше половини банкноти та її знищення; розрізання навпіл або на три частини; просвердлювання в банкноті трьох або більше отворів) або спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти, - розяснили в НБУ.

На сьогодні до НБУ надійшли на дослідження від банків вилучені з обігу навмисно пошкоджені банкноти гривні з трьома-чотирма просвердленими отворами. Найімовірніше, йдеться про викрадення такої готівки з відділень українських банків, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, та її поширення в готівковому обігу з метою дестабілізації ситуації у фінансовій сфері.

Чому це може стосуватися особисто вас

Національний банк попереджає бізнес та громадян, що такі банкноти – пофарбовані, розрізані або з отворами – не потрібно приймати під час готівкових розрахунків.

Адже ці банкноти – перестали бути платіжним засобом. Банки не мають права здійснювати обмін фізичним та юридичним особам пошкоджених вищезазначеними способами банкнот, а повинні вилучати їх, надсилати НБУ для дослідження та інформувати про подібні випадки правоохоронні органи.

Крім того, Національний банк України звернув увагу банків на необхідність вжити додаткові заходи, спрямовані на недопущення потрапляння пошкоджених вищезазначеними способами банкнот до кас банків (зокрема через ПТКС чи банкомати з функцією приймання готівки) та убезпечення громадян від імовірності їхнього використання злочинцями під час готівкових розрахунків.

- НБУ просить громадян та бізнес бути пильними та звертає увагу на можливий ризик втрати коштів у разі отримання під час розрахунків пошкоджених банкнот (з отворами, розрізаних та пофарбованих), - йдеться у повідомленні.

Що робити з пошкодженими банкнотами

НБУ рекомендує не піддаватися на провокації та використовувати під час готівкових розрахунків лише готівку, яка не викликає сумнівів у її справжності чи платіжності.

У разі виникнення сумніву громадянам потрібно звертатися в будь-який банк. Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень НБУ.

Підроблені та навмисно пошкоджені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Про вилучення з обігу таких банкнот інформуються правоохоронні органи, які здійснюватимуть відповідні розслідування.

- Ми вкотре рекомендуємо українцям віддавати перевагу безготівковим операціям, які є безпечнішими в умовах воєнного стану, - додають у НБУ.