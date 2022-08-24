У багажнику Кременчужанина патрульні виявили близько 100 кг кабелів

Патрульні Кременчука виявили 100 кг, ймовірно, викрадених кабелів. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Вчора, 23 серпня, під час патрулювання на вулиці Аерофлотській інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Nissan.
Під час поверхневої перевірки автомобіля, патрульні виявили в багажнику мідні кабелі, вагою близько 100 кг, - йдеться у повідомленні.
Походження мідних кабелів чоловік повідомити не зміг. На місце патрульні викликали слідчих для встановлення всіх обставин.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер