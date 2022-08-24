У багажнику Кременчужанина патрульні виявили близько 100 кг кабелів

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 334

Патрульні Кременчука виявили 100 кг, ймовірно, викрадених кабелів. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Вчора, 23 серпня, під час патрулювання на вулиці Аерофлотській інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Nissan.

Під час поверхневої перевірки автомобіля, патрульні виявили в багажнику мідні кабелі, вагою близько 100 кг, - йдеться у повідомленні.

Походження мідних кабелів чоловік повідомити не зміг. На місце патрульні викликали слідчих для встановлення всіх обставин.