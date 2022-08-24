До уваги переселенців, які не отримали допомогу від держави

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 220

Звертатись потрібно до органу соцзахисту особисто до 1 жовтня

Переселенці, які не отримали допомогу від держави, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату, повідомляє Департамент соціального захисту населення Полтавської ОВА.

Так, 19 серпня Кабмін прийняв постанову №963, відповідно до якої внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через Дію до 30 квітня 2022 р. але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

Для цього потрібно особисто звернутися до органу соцзахисту населення з відповідною заявою до 1 жовтня 2022 та надати інформацію (збережену на фізичних носіях), що підтверджує факт попереднього подання заяви через застосунок Дія.

Нагадаємо, ближче до холодів на Полтавщину можуть приїхати до 20 тисяч переселенців у Кременчуцькому районі зареєстровано 50 тис. 334 ВПО.