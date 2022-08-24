Export Bootcamp: Start&ReStart – серія освітніх тренінгів з розвитку експорту

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 127

Програма тренінгів складатиметься з серії 2-денних інтенсивів для кожного з секторів

Внаслідок війни український бізнес змушений адаптуватися під нові реалії: переналаштовує та перезапускає виробництва, шукає нові експортні ринки, розробляє нові ланцюги постачання. І на кожному з цих кроків підприємці потребують інформаційної та консультаційної підтримки.

Саме тому Офіс з розвитку підприємництва та експорту спільно з Дія.Бізнес та Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запускають серію безоплатних освітніх тренінгів Export Bootcamp: Start&ReStart, розроблених для експортоорієнтованих компаній з сектору виробництва, меблів та сфери послуг.

Програма тренінгів складатиметься з серії 2-денних інтенсивів для кожного з секторів.

Перший інтенсив буде присвячений сектору надання послуг та пройде 6-7 вересня в онлайн-форматі.

За деталями та реєстрацією переходьте за посиланням.