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Export Bootcamp: Start&ReStart – серія освітніх тренінгів з розвитку експорту

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 127

 

Програма тренінгів складатиметься з серії 2-денних інтенсивів для кожного з секторів

Внаслідок війни український бізнес змушений адаптуватися під нові реалії: переналаштовує та перезапускає виробництва, шукає нові експортні ринки, розробляє нові ланцюги постачання. І на кожному з цих кроків підприємці потребують інформаційної та консультаційної підтримки.

Саме тому Офіс з розвитку підприємництва та експорту спільно з Дія.Бізнес та Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запускають серію безоплатних освітніх тренінгів Export Bootcamp: Start&ReStart, розроблених для експортоорієнтованих компаній з сектору виробництва, меблів та сфери послуг.

Програма тренінгів складатиметься з серії 2-денних інтенсивів для кожного з секторів.

Перший інтенсив буде присвячений сектору надання послуг та пройде 6-7 вересня в онлайн-форматі.

За деталями та реєстрацією переходьте за посиланням

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Автор: Руслана Горгола
Теги: тренінг
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