Ще 3 кременчужан захворіли на COVID-19

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23 серпня у Кременчуці виявили 3 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Захворіли 67-річна жінка та два чоловіки - віком 19 і 28 років. Вони перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях лікується 3 пацієнти. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужав 1 пацієнт. Випадків смерті вчора не зареєстрували.

Всього зареєстровано 24 162 випадки захворювання на COVID-19, з яких:

одужало - 23 427 осіб;

померло - 721 особа.

Нещодавно ми писали, захворюваність на COVID-19 зросла вдвічі за тиждень: Лунін закликає щепитись.