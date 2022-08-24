Ще 3 кременчужан захворіли на COVID-19

23 серпня у Кременчуці виявили 3 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Захворіли 67-річна жінка та два чоловіки - віком 19 і 28 років. Вони перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях лікується 3 пацієнти. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.
Одужав 1 пацієнт. Випадків смерті вчора не зареєстрували.
Всього зареєстровано 24 162 випадки захворювання на COVID-19, з яких:
Нещодавно ми писали, захворюваність на COVID-19 зросла вдвічі за тиждень: Лунін закликає щепитись.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер