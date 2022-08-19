Захворюваність на COVID-19 зросла вдвічі за тиждень: Лунін закликає щепитись

В Полтавській області минулого тижня рівень захворюваності на COVID-19 зріс удвічі. Про це під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Він закликав мешканців області та переселенців щепитись проти коронавірусу - в області є в наявності необхідні вакцини.
Лунін також зазначив, що побоюється спалахів коронавірусу у гуртожитках та інших місцях, де масово живуть люди.
Нагадаємо, вчора, 18 серпня, зранку начальник ОВА разом із директором департаменту охорони здоров'я показово зробили бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
У Кременчуці вакцинуватися від COVID-19 можна в центрах та пунктах вакцинації:
Перелік пунктів щеплення по всій Україні та контактна інформація - за посиланням.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер