Захворюваність на COVID-19 зросла вдвічі за тиждень: Лунін закликає щепитись

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 373

В області побоюються епідемії у місцях, де масово проживають переселенці

В Полтавській області минулого тижня рівень захворюваності на COVID-19 зріс удвічі. Про це під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він закликав мешканців області та переселенців щепитись проти коронавірусу - в області є в наявності необхідні вакцини.

Лунін також зазначив, що побоюється спалахів коронавірусу у гуртожитках та інших місцях, де масово живуть люди.

Нагадаємо, вчора, 18 серпня, зранку начальник ОВА разом із директором департаменту охорони здоров'я показово зробили бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

У Кременчуці вакцинуватися від COVID-19 можна в центрах та пунктах вакцинації:

в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00,

в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами: вул. Павлова, 2; вул. Київська, 14; квартал 278, буд. 13Б; вул. Володимира Великого, 62; проспект Лесі Українки, 15/8; вул. Олексія Древаля, 101; вул. Генерала Манагарова, 9, вул. Івана Мазепи, 26 - з 08.00 до 17.00.

Перелік пунктів щеплення по всій Україні та контактна інформація - за посиланням.



