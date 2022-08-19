Військовий з Кременчука Ігор Пугач посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 386

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №582/2022 від 16 серпня 2022 року відзначив державними нагородами 189 Захисників України, з них посмертно - 25. Серед військових є і кременчужанин, боєць Національної гвардії України майор Ігор Пугач. Його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

- За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Кременчуці з'явилася вулиця на честь військослужбовця Ігоря Пугача.