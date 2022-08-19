Військовий з Кременчука Ігор Пугач посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №582/2022 від 16 серпня 2022 року відзначив державними нагородами 189 Захисників України, з них посмертно - 25. Серед військових є і кременчужанин, боєць Національної гвардії України майор Ігор Пугач. Його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Нагадаємо, що у Кременчуці з'явилася вулиця на честь військослужбовця Ігоря Пугача.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер