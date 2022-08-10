Вулицю Ватутіна хочуть назвати на честь загиблого нацгвардійця майора Ігоря Пугача

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 330

Сьогодні, 10 серпня, на комісії з перейменування розглянули лист військової частини 3059 Національної гвардії України щодо перейменування вулиці Ватутіна на честь майора Ігоря Пугача. Військовий загинув 7 липня, після внесення пропозицій громади щодо перейменування вулиць.

Ігор Пугач народився та проживав на вулиці Ватутіна. З часом на його будинку планують відкрити меморіальну дошку.

*Ігор Пугач - військослужбовець Національної гвардії України. З 2001 до 2021 року служив у військовій частині 3059. Загинув під час прориву ворожих сил поблизу Харкова. Нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня.

На голосуванні громади перемогла вулиця на честь Андрія Скрябіна, за неї віддали 367 осіб.

На комісії вирішили винести всі варіанти вулиць на сесію Кременчуцької міської ради, яка відбудеться у п'ятницю 12 серпня. Тепер останнє слово залишиться за місцевими депутатами.