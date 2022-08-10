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Відправ монети на фронт - допоможи ЗСУ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 204

 

Сьогодні – монета, а завтра – ракета!

З метою збору коштів на допомогу Збройним Силам України Національний банк України організував благодійну акцію «Смілива гривня», яка передбачає збір монет номіналами 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень. На сьогодні понад 14 млрд таких монет перебуває в обігу на загальну суму 5,09 млрд грн.

Пункти збору монет відкриті в усіх відділеннях Ощадбанку та ПУМБу. Банки отримують монети від населення та перераховують ці благодійні внески на спецрахунок Національного банку України на підтримку Збройних Сил України.

Мета проведення акції – зібрати кошти на допомогу Збройним Силам України та дати можливість українцям зробити свій внесок у перемогу, адже навіть найменша пожертва є важливою для наближення нашої перемоги у боротьбі з ворогом за незалежність і цілісність України. Також завдяки акції.

Термін проведення благодійної акції «Смілива гривня» – з 1 серпня до 31 жовтня 2022 року.

Для поширення акції Нацбанк планує організувати збір монет у закладах дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти; в закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти; в бібліотеках, громадських приймальнях, магазинах, відділеннях пошти тощо.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: допомога ЗСУ монети
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