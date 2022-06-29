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Кременчук, Воины света

У запеклому бою загинув офіцер з Кременчука Ігор Пугач

Вчора, 23:56 Переглядів: 426

 

Вічна пам'ять Герою!

Сьогодні, 29 червня, захищаючи Україну, загинув кременчужанин - майор Ігор Пугач (13.12.1979). Про це повідомив екскерівник Кременчуцького військового ліцею Володимир Поляков. 

- Ігор був найкращим сином, батьком, племінником... З кожним загиблим наша ненависть буде все більше і більше захлинать ці орди. На жаль, гинуть найкращі, але біль від ціх смертей залишиться не тільки в нас, а і в наших дітях. Попіл Клааса буде бити в наші серця віками. Ніколи не пробачимо… - написав Володимир Поляков.

 

Ігор Пугач служив у військовій частині 3059 Національної гвардії України з 1999 року, з перших днів створення військової частини. Нещодавно перевівся в іншу частину з якою у Харкові зустрів повномасштабний наступ російських військ.

- Я тут з 1999 року. Пройшов шлях від солдата до офіцера. Ми вже неодноразово приймали поповнення. Свого часу виховували правоохоронців, а тепер у зв'язку з війною - захисників, - розповідав у спілкуванні з Телеграфом у 2016 році командир Ігор Пугач.

У військового залишилася дружина та двоє дітей.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воины света воїни світла
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