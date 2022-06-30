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Символ стійкості: у Кременчуці на місці обстрілу вцілів напис UA

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 717

 

Українці витримають всі випробування й відродиться як птах фенікс

Торговельний центр «Амстор», після прильоту російської ракети, горів та плавився. Від високої температури не витримував навіть метал. Протипожежні сейфи вивертало, й плавилося та горіло всередині. Автомобілі, які стояли поруч з торговим центром - розсипалися під час підняття. Температура всередині була настільки високою, що твердий міцний метал переходив у рідкий стан. Плавилося та горіло все.

Проте на фоні згорілого ТЦ «Амстор» вцілілим залишився напис UA. Удар ракети прийшовся саме зі сторони магазину Comfy. Вигорів та поплив напис магазину, проте UA - залишився. Кременчужани та українці як цей напис, пройдуть через біль та вогонь, проте витримають усі удари й обов'язково переможуть.

У соцмережах кременчужанка опублікувала чек з «Амстор», коли дівчина там була напередодні обстрілу. 

Внизу фіскального чеку було передбачення:

Фенікс народжується у вогні минулого!
Україна обов'язково відродиться як птах фенікс. 

 

Майже в кожному місті з'являються свої символи стійкості українського народу в боротьбі за свою незалежність. Так у Бородянці вцілілі керамічний півник, кухонна шафка та рудий кіт одразу стали національним символом незламності та стійкості українців у час війни. А у Краматорську після обстрілу вцілів тризуб на балконі житлового будинку.

Як з кухонної шафки у Бородянці: мисткиня подарувала Джонсону та Зеленському півників
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: Амстор обстріл
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