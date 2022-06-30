Наукову роботу професорки з Кременчука висунули на здобуття премії Верховної Ради України для молодих вчених

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Олена Кобильська – автор близько 100 публікацій з математичного моделювання та чисельних методів

Минулого тижня, 23 червня, вчена рада Кременчуцького національного університету одноголосно підтримала подання роботи професорки Олени Кобильської на здобуття премії Верховної Ради України для молодих вчених. За інформацією пресслужби університету, на здобуття премії представлена робота «Математичне та комп’ютерне моделювання теплових процесів у складних системах металургії та електромеханіки».

Олена Кобильська – доктор технічних наук, доцент, професорка кафедри інформатики та вищої математики КрНУ. У 2011 році під керівництвом завідувача кафедрою професора Віктора Ляшенка успішно захистила дисертацію у Харківському національному університеті радіоелектроніки на тему «Нелокальні та крайові задачі для рівняння теплопровідності у металургії» та отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Кандидат фізико-математичних наук – математичне моделювання та обчислювальні методи. Доктор технічних наук - математичне моделювання та обчислювальні методи.

Олена Кобильська – автор близько 100 публікацій з математичного моделювання та чисельних методів. У 2014 році стала лауреатом гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Експерт секції Наукової ради Міністерства освіти і науки за фаховим напрямом «Математика».