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Музейними експонатами стали речі і зброя окупантів, яких вигнали з Полтавщини

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 202

 

На початку березня українські захисники зупинили ворожі сили, які намагалися захопити Полтавщину

Днями до полтавського Музею важкої бомбардувальної авіації, філії Національного військово-історичного музею України, передали одяг російських військових, зброю та сухпайки окупантів – все, що лишилось від елітних російських військ, які весною сунули в сторону Полтави.

Про це повідомляють Сили територіальної оборони Збройних Сил України.

На початку березня українські захисники зупинили ворожі сили, які намагалися захопити Полтавщину. Тоді ворог кинув на цей напрямок свої елітні підрозділи – кантемирівську танкову дивізію, яка є постійним учасником парадів на Червоній площі москви. Українські військові зуміли зупинити її частини та знищити.

Військовослужбовцям Сил територіальної оборони ЗСУ та членам ГО «Об’єднання ветеранів війни Полтавщини» вдалося зібрати трофейну амуніцію та частини екіпірування, що залишили ворожі солдати при втечі з території Полтавської області.

Ці артефакти передали до полтавського Музею важкої бомбардувальної авіації.

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Автор: Альона Душенко
Теги: музей війна
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