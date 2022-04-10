Як з кухонної шафки у Бородянці: мисткиня подарувала Джонсону та Зеленському півників

Під час візиту прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва, художниця з Харкова Валерія Полянскова подарувала йому та президенту Володимиру Зеленському глиняних півників.
Аналогічна майоліка вціліла на шафі в одному зі зруйнованих будинків у Бородянці.
Мисткиня з Харкова наголошує, що ці фігурки стали своєрідним символом стійкості та перемоги.
- Те, що Півник один із головних символів перемоги, стало зрозуміло з перших фото, – пояснила дівчина.
Раніше художниця шукала півників для своїх друзів із Польщі, але при несподіваній зустрічі вирішила подарувати їх очільникам держав.
Художниця наздогнала делегацію на Алеї Небесної Сотні та вмовила охоронців підпустити її до високопосадовців, щоб таки вручити подарунки.
Нагадаємо, що кухонна шафа у Бородяці, яка не впала у зруйнованому окупантами будинку, стала справжнім символом боротьби.
На верхній полиці також вистояв керамічний півник, авторства Прокопа Бидасюка з Василькова.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер