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Як з кухонної шафки у Бородянці: мисткиня подарувала Джонсону та Зеленському півників

Сьогодні, 04:05 Переглядів: 72

 

Півник як символ стійкості та перемоги

Під час візиту прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва, художниця з Харкова Валерія Полянскова подарувала йому та президенту Володимиру Зеленському глиняних півників. 

Аналогічна майоліка вціліла на шафі в одному зі зруйнованих будинків у Бородянці.  

Мисткиня з Харкова наголошує, що ці фігурки стали своєрідним символом стійкості та перемоги. 

- Те, що Півник один із головних символів перемоги, стало зрозуміло з перших фото, – пояснила дівчина.

 

Раніше художниця шукала півників для своїх друзів із Польщі, але при несподіваній зустрічі вирішила подарувати їх очільникам держав. 

- Ми опинилися на вулиці Лютеранській, і побачили Зеленого, що гуляє, і Джонсона. Пофотографували їх здалеку (для фактажу) і Даня (Даніл Сябро – ред.) повіз мене додому. І вже майже перед будинком, я зрозуміла, як завтикала, і що не зробила… На що Даня сказав – якщо хочеш поїдемо і спробуємо подарувати, – пригадує дівчина.

Художниця наздогнала делегацію на Алеї Небесної Сотні та вмовила охоронців підпустити її до високопосадовців, щоб таки вручити подарунки.

- Глиняні півні, копія тих, що були на відомому фото зі зруйнованої Бородянки. Вони стали символом стійкості українського народу. Віримо, що це гарний знак, – написав згодом президент у своєму Instagram.

Нагадаємо, що кухонна шафа у Бородяці, яка не впала у зруйнованому окупантами будинку, стала справжнім символом боротьби. 

На верхній полиці також вистояв керамічний півник, авторства Прокопа Бидасюка з Василькова.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Бородянка Володимир Зеленський Велика Британія
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