Українське сафарі 2.0: назвали імена ще кількох знищених російських командирів

Українські військові оприлюднили прізвища та фото п’ятьох російських загарбників, які вчиняли воєнні злочини на території України. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Серед знищених загарбників: командир артилерійського реактивного дивізіону 200 окремої мотострілецької бригади (омсбр) підполковник Дінар Хаметов із села Пестреци (Татарстан); командир парашутно-десантного батальйону 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади майор Денис Ягидаров; командир мотострілкової роти, старший лейтенант Дмитро Зайцев; командир взводу управління ГСАДн (гаубичний самохідний артилерійський дивізіон – ред) 37 омсбр старший лейтенант Доржиєв Мунко з бурятського улуса Хойтобеє; лейтенант росгвардії Максим Концов.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер