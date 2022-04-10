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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українське сафарі 2.0: назвали імена ще кількох знищених російських командирів

Сьогодні, 03:30 Переглядів: 206

 Земля вам бетоном, тварюки

Українські військові оприлюднили прізвища та фото п’ятьох російських загарбників, які вчиняли воєнні злочини на території України. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

- Українське сафарі 2.0" продовжується, а тому ще одна порція "свіженьких" та "правильних" окупантів зі складу зс рф вже під'їхала та очікує, - йдеться в повідомленні.

Серед знищених загарбників: командир артилерійського реактивного дивізіону 200 окремої мотострілецької бригади (омсбр) підполковник Дінар Хаметов із села Пестреци (Татарстан); командир парашутно-десантного батальйону 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади майор Денис Ягидаров; командир мотострілкової роти, старший лейтенант Дмитро Зайцев; командир взводу управління ГСАДн (гаубичний самохідний артилерійський дивізіон – ред) 37 омсбр старший лейтенант Доржиєв Мунко з бурятського улуса Хойтобеє; лейтенант росгвардії Максим Концов.

- Земля вам бетоном, тварюки!, - зазначили в Сухопутних військах.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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