Велика Британія готова взяти після війни шефство над Києвом та Київською областю

Сьогодні, 03:03 Переглядів: 0

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Великобританія готова взяти на себе після війни шефство над відновленням Києва та Київської області. Про це Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні.

- Борис Джонсон був сьогодні дуже конкретний, і у відповідях на мої запитання. Втім, як і завжди. І вже визначилися з ним, яку допомогу надасть Велика Британія післявоєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва та Київської області, - сказав президент України.