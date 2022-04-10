Протиповітряна оборона вразила 13 повітряних цілей окупантів

Сьогодні, 04:29 Переглядів: 0

Протягом доби 9 квітня українська протиповітряна оборона вразила щонайменше 13 повітряних цілей російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

Йдеться про три літаки та вертоліт, п'ять безпілотних літальних апаратів та чотири крилаті ракети.

Авіація Повітряних сил продовжує роботу в небі: винищувачі здійснюють патрулювання у повітряному просторі України, а штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М підтримують дії наземних військ ракетно-бомбовими ударами з повітря.