Стало відомо що з тваринами у «Міському саду», які пережили ракетний обстріл

Сьогодні, 22:05 Переглядів: 1 300

Внаслідок обстрілу рашистами Кременчука ударною хвилею зачепило Міський сад. Уламки від ракети, яка влучила на завод Кредмаш, потрапили на газон та в озеро. На озері мешкають качки, лебеді, черепашки та риби.

На відео, яке опублікува директор КП «Міський сад» Віталій Дедюрін, то після удару пернаті чимдуж тікали від стіни, яка прилягає до заводу.

«Кременчуцький Телеграф» поцікавився у керівництва парку чи постраждали риби та пернаті від ракетного обстрілу. Директор КП «Міський сад» Віталій Дедюрін запевнив, що тварини не постраждали.