Військовий з Кременчука отримав орден «За мужність» І ступеня

Його нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України
В’юн Тарас, випускник 2005 року Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка, командир окремого взводу снайперів, старший лейтенант став повним кавалером ордену «За мужність». Про це сказано на сторінці Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.
Згідно з указом Президента України у червні орденом «За мужність» І ступеня нагородилиВ’юна Тараса. Його нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Тарас В’юн спорсмен, грав за футбольну команду «Кремінь-АТО», де надійно захищав ворота нашої команди.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер