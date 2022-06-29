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Військовий з Кременчука отримав орден «За мужність» І ступеня

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 409

 

Його нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України

В’юн Тарас, випускник 2005 року Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка, командир окремого взводу снайперів, старший лейтенант став повним кавалером ордену «За мужність». Про це сказано на сторінці Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.

Згідно з указом Президента України у червні орденом «За мужність» І ступеня нагородилиВ’юна Тараса. Його нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. 

- З початком війни на сході України Тарас був мобілізований, набув військового досвіду, з 2017 року захищає нашу країну за контрактом. 2019 року отримав державну нагороду вперше, а цього воєнного, гіркого 2022 – став повним кавалером ордену «За мужність». Виконуючи військовий обов’язок, наш випускник був поранений, проходив курс лікування, а зараз знову повернувся до своїх побратимів. Тож знаймо й пишаймося нашими героями – учора безтурботними студентами, а нині – мужніми солдатами та офіцерами! Віримо у вас, хлопці! Дякуємо за можливість мирно працювати в нашому місті! Бажаємо здоров’я і найшвидшої Перемоги! Усе буде Україна! - йдеться у повідомленні.

Тарас В’юн спорсмен, грав за футбольну команду «Кремінь-АТО», де надійно захищав ворота нашої команди. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: нагородження військовий війна
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