«Варварська атака» - папа Римський про обстріл торгового центру у Кременчуці

Сьогодні, 21:17 Переглядів: 280

Папа Римський Франциск назвав російський ракетний удар по торговельному центру у Кременчуці останнім «варварським» нападом у країні. Про це повідомляє Reuters.

- Щодня я ношу у своєму серці дорогу і змучену Україну, яку продовжують бичувати варварськими атаками, подібними до тієї, що обрушилася на торговий центр у Кременчуці. Я молюся про те, щоб ця шалена війна якнайшвидше закінчилася, і я знову звертаюся із закликом наполягати, не втомлюючись, у молитвах про мир, – сказав понтифік.