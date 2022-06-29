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«Хочу, щоб обличчя наших героїв бачили»: рятувальникі, які постраждали під час гасіння «Амстора»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 869

 

Сьогодні вранці двоє рятувальників травмувалися під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит. Вони ліквідовували наслідки безжального обстрілу росіянами ТЦ «Амстору», який зараз перетворився на кладовище для мирних жителів Кременчука.

Під час розбору завалів у ТЦ «Амстор» постраждали троє рятувальників

До цього, ще один рятівник Станіслав отруївся чадним газом під час виконання службових обов’язків.

Заступник Міністра внутрішніх справ України Євген Єнін позайомився зі Станіславом особисто і подякував йому від керівництва МВС за віддану працю.

- Хочу, щоб обличчя наших героїв бачили, а їхня робота була помітною, - зауважив заступник міністра. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Амстор рятувальники
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