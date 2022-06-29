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У білорусі перевіряють приписний склад та можливості проведення мобілізації

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 278

Ситуація щодо російського вторгнення 

Оперативна інформація станом на 18.00 29 червня щодо російського вторгнення. Триває 126 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Проведено масштабний обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Серед них - 95 оборонців «Азовсталі».

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках навчань, військовими комісаріатами республіки білорусь проводиться перевірка приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій, в районі населеного пункту Верхньокам’янка задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.

На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Намагався наступальними діями покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. Диверсійно-розвідувальну групу противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.

На тимчасово зайнятій території України окупаційна влада продовжує проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. Триває збір особистої інформації місцевих жителів, примусова паспортизація та заборона виїзду населення на територію, підконтрольну українській владі.

Окремі підрозділи збройних сил російської федерації, що були виведені на відновлення боєздатності з території України, не мають змоги своєчасно доукомплектувати підрозділи через небажання особового складу брати участь у війні проти України. Особовий склад, що відмовився від участі у війні звільняється, є спроби притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності.

Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко
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