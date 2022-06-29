На Полтавщині перевірять усі торговельні центри

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Перевірять чи дотримуються в ТЦ всіх правил безпеки під час повітряних тривог

У Полтавській області перевірять всі торговельні центри на території області. Про це на брифінгу з журналістами повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Перевірять та визначать найбільш безпечні приміщення для перебування відвідувачів торговельних центрів під час повітряної тривоги і чи відповідають вони встановленим вимогам. Чи ознайомлений персонал з правилами поводження під час повітряної тривоги і чи є спеціальні вказівники. А головне чи дотримуються в ТЦ всіх правил безпеки під час повітряних тривог.

До цієї роботи будуть залучені представники ДСНС, поліції, Держпродспоживлужби, обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування.