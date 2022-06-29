Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук

Ракету, яка влучила у «Амстор», важко збити протиповітряним силам - представник Повітряних сил України

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 1 168

 До нашого міста прилетіли надзвукові ракети 

Надзвукові ракети типів «Кинджал», Х-22 та «Онікс» дуже важко збити, тому робота сил української протиповітряної оборони не завжди успішна на 100%. Найчастіше на підготовку до збивання немає часу. Про це розповів в ефірі «24 каналу»представник Повітряних сил України Юрій Ігнат. За його словами, більшу частину інших ракет вдається знищити у повітрі.

Ігнат зазначив, що, наприклад, російські крилаті ракети Х-101 або «Калібр» розвивають швидкість до 800 кілометрів на годину.

- Ми бачимо запуск, знаємо її приблизний маршрут, вираховуємо алгоритм. Хоча вона може змінювати його маршрутом. Все залежить від рельєфу місцевості, також вона може летіти по руслах річок. Так цю ракету збити легше через те, що є час на підготовку, – поділився він.

Із надзвуковими ракетами все інакше. По-перше, тут справа часу - від запуску до влучання проходять лічені хвилини. По-друге, їхня швидкість понад 3 тисячі кілометрів на годину.

Нагадаємо, саме ракетами Х-22 27 червня рашисти завдали удару по ТЦ «Амстор» та заводу дорожніх машин у Кременчуці.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: ракетний обстріл Амстор
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх