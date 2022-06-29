Ракету, яка влучила у «Амстор», важко збити протиповітряним силам - представник Повітряних сил України

Надзвукові ракети типів «Кинджал», Х-22 та «Онікс» дуже важко збити, тому робота сил української протиповітряної оборони не завжди успішна на 100%. Найчастіше на підготовку до збивання немає часу. Про це розповів в ефірі «24 каналу»представник Повітряних сил України Юрій Ігнат. За його словами, більшу частину інших ракет вдається знищити у повітрі.
Ігнат зазначив, що, наприклад, російські крилаті ракети Х-101 або «Калібр» розвивають швидкість до 800 кілометрів на годину.
Із надзвуковими ракетами все інакше. По-перше, тут справа часу - від запуску до влучання проходять лічені хвилини. По-друге, їхня швидкість понад 3 тисячі кілометрів на годину.
Нагадаємо, саме ракетами Х-22 27 червня рашисти завдали удару по ТЦ «Амстор» та заводу дорожніх машин у Кременчуці.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер