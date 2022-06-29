Ракету, яка влучила у «Амстор», важко збити протиповітряним силам - представник Повітряних сил України

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 1 168

Надзвукові ракети типів «Кинджал», Х-22 та «Онікс» дуже важко збити, тому робота сил української протиповітряної оборони не завжди успішна на 100%. Найчастіше на підготовку до збивання немає часу. Про це розповів в ефірі «24 каналу»представник Повітряних сил України Юрій Ігнат. За його словами, більшу частину інших ракет вдається знищити у повітрі.

Ігнат зазначив, що, наприклад, російські крилаті ракети Х-101 або «Калібр» розвивають швидкість до 800 кілометрів на годину.

- Ми бачимо запуск, знаємо її приблизний маршрут, вираховуємо алгоритм. Хоча вона може змінювати його маршрутом. Все залежить від рельєфу місцевості, також вона може летіти по руслах річок. Так цю ракету збити легше через те, що є час на підготовку, – поділився він.

Із надзвуковими ракетами все інакше. По-перше, тут справа часу - від запуску до влучання проходять лічені хвилини. По-друге, їхня швидкість понад 3 тисячі кілометрів на годину.

Нагадаємо, саме ракетами Х-22 27 червня рашисти завдали удару по ТЦ «Амстор» та заводу дорожніх машин у Кременчуці.