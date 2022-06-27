Як тампонувати рани та зупиняти кровотечі: тренінг з домедичної допомоги

У Кременчуці, 3-го липня, відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги, який проводить Роман Бутрімов.
Початок тренінгу об 11.00, й триватиме протягом 2 годин.
Тема: Зупинка кровотеч
Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій.
Тренінг волонтерський, кількість місць обмежена!
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, 1 марлевий бинт 5х10см, нотатник та ручка
Обов’язково узяти пару чистих шкарпеток.
Обов’язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону - 097-716-47-85.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер