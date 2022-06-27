Як тампонувати рани та зупиняти кровотечі: тренінг з домедичної допомоги

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 0

У Кременчуці, 3-го липня, відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги, який проводить Роман Бутрімов.

Початок тренінгу об 11.00, й триватиме протягом 2 годин.

Тема: Зупинка кровотеч

Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій.

тиснуча пов‘язка;

імпровізований джгут;

джгут Есмарха;

турнікет по типу САТ;

тампнонування рани бинтом.

Тренінг волонтерський, кількість місць обмежена!

- Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване у центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини, - зауважив Роман Бутрімов.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, косинка або шарф, столова ложка, 1 марлевий бинт 5х10см, нотатник та ручка

Обов’язково узяти пару чистих шкарпеток.

Обов’язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону - 097-716-47-85.