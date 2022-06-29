Новий навчальний рік мають намір розпочати офлайн - вчителям треба повертатись з-за кордону

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 333

Навчальний рік 1 вересня мають намір розпочати в офлайн-форматі. Як повідомив на сьогоднішньому онлайн-брифінгу голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, згідно з рекомендаціями Міносвіти в очному форматі планують розпочати в тилових регіонах та громадах, які розташовані не ближче, ніж 40 км від лінії фронту. Полтавщина, на щастя, поки що перебуває у такому розташуванні.

При цьому перед відкриттям всі школи, до яких підуть діти, мають бути обладнані укриттями, також їх перевірять на відсутність вибухонебезпечних предметів.

На думку Луніна, за два місяці переважна більшість шкіл встигнуть обладнати укриття в школах за кошти громад або засновників навчальних закладів.

Під час повітряних тривог усі діти мають перейти до укриттів і по можливості продовжити урок там.

За словами Луніна школи, де укриття фізично не вистачить на всіх школярів, можуть запровадити змішану або позмінну форму навчання. Приміром, у дві-три зміни або по тижнях - очно-дистанційно.

- Органи місцевого самоврядування, департамент освіти, навчальні заклади будуть остаточно вирішувати, як організувати навчальний процес, - сказав начальник ОВА. - Але я впевнений, що ми повинні створити безпечні умови, і дітям потрібно ходити до школи, а не сидіти по домівках. Час на створення умов до 1 вересня у нас є.

За даними Полтавської ОВА, 15 тисяч 753 дитини та 412 педагогів з Полтавщини залишили межі України через війну. Щодо дітей, то частина може вчитись онлайн (які не мають наміру повертатись), а щодо педагогів, то, зважаючи на плани, потрібна їхня фізична присутність. На запитання журналістів, що буде, якщо не повернуться, Лунін відповів: «Залишаться без робочого місця».

- Основний аспект – безпека дітей та вчителів. Це укриття в закладі освіти або близько до нього, розраховані по кількості на всіх учасників навчального процесу. Якісна система оповіщення, позначені шляхи евакуації, - зазначив він.

Щодо ПТУ - місцеві органи управління освітою за можливості забезпечать початок навчального року в таких закладах також із 1 вересня. У закладах передвищої й вищої освіти навчання може розпочатися у серпні. В університетах, як рекомендовано урядом, може стартувати з 15 серпня за винятком перших курсів. Варіанти формату навчання:

традиційний

змішаний (очно-дистанційний)





