Зміни при передачі показників газового лічильника: фото обов'язкове

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 190

Тим, хто не має смартфона, радять звернутися по допомогу до близьких

При передачі показників приладів обліку природного газу відтепер обов’язково треба прикріплювати фото вашого індивідуального лічильника. Як повідомляє пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз», додаткові правила ввели для того, щоб якомога точно обліковувати спожитий газ.

Надіслати фото можна двома способами:

Насамперед слід сфотографувати свій лічильник на камеру смартфона.

Перший спосіб

Зареєструватися в Особистому кабінеті на нашому сайті.

Для цього треба зробити чотири кроки:

увійдіть на сайт підприємства в інтернеті за адресою: kgaz.com.ua;

ознайомтеся з умовами реєстрації та внесіть всі необхідні дані у реєстраційну форму: номер мобільного телефону, пароль вводу (сформулюйте його самостійно та збережіть);

на номер вашого контактного телефону надійде SMS з кодом підтвердження;

введіть код підтвердження;

додайте особовий рахунок (знайдіть його у своїй квитанції за розподіл газу (ПрАТ «Кременчукгаз»);

введіть показники;

прикріпіть фото.

Другий спосіб - через VIBER-бот

Відскануйте QR-код на сайті kgaz.com.ua для встановлення VIBER-бота (або просто натисніть на нього) – ви автоматично потрапите у цей VIBER-бот.

Вкажіть особовий рахунок (знайдіть його у своїй квитанції за розподіл газу (ПрАТ «Кременчукгаз»).

Уведіть показники та прикріпіть фото.

Якщо вам складно це зробити, то попрохайте когось із близьких, хай вам допоможуть.

ВАЖЛИВО: показники спожитого газу слід передавати із 1-го по 5-те число кожного місяця. Від цього залежить сума, яку вам нарахують.

Показники лічильників через систему ВАС не враховують – це не відповідає законодавству.

Кременчукгаз просить також сплатити вчасно за розподіл газу, бо за ці кошти здійснюється експлуатація мереж, якими природний газ потрапляє у ваші оселі, а також утримання Аварійно-диспетчерської служби, що цілодобово чергує на варті вашої безпеки.