Україна звільнила перших захисників Азовсталі

Під час масштабного обміну з полону визволено 144 захисники України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Загалом звільнено:
З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.
Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.
Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер