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Україна звільнила перших захисників Азовсталі

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 441

 

Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників

Під час масштабного обміну з полону визволено 144 захисники України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

- Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов», - йдеться у повідомленні.

Загалом звільнено:

  • 59 бійців Національної гвардії;
  • 30 – Військово-морських сил;
  • 28 – Збройних сил України;
  • 17 – Державної прикордонної служби України;
  • 9 – Територіальної оборони;
  • 1 – Національної поліції України.

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

Зазначається, що більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.

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Автор: Альона Душенко
Теги: полон звільнення Азовсталь Маріуполь
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