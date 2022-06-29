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Зниклими безвісти внаслідок ракетного удару по «Амстору» вважається 21 особа

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 878

Загинуло - 19 людей

Внаслідок удару російським військом по ТЦ «Амстор» 27 червня зниклими безвісти вважаються 21 особа. Такі дані оприлюднив на сьогоднішньому онлайн-брифінгу голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Загинуло - 19 людей, один з них - у лікарні. Дмитро Лунін зазначив, що станом на 29 червня рятувальники знайшли рештки тіл 8 людей - нині проводять аналізи ДНК.

61 особа звернулась за медичною допомогою, 26 людей госпіталізовано.

Роботи з розбору завалів тривають. Вони триватимуть ще кілька діб.

До «Амстору» продовжують нести квіти. У Кременчуці оголосили триденну жалобу за загиблими. 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна Амстор ракетний обстріл зниклі безвісти жертви війни
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