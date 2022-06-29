У Кременчуці та Полтавщині повітряна тривога - ракетна небезпека (відбій - 17.25)

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 515

У Кременчуці та Полтавщині оголошена повітряна тривога. За даними керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна - існує небезпека ракетного удару.

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