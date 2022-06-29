Якщо у вас пошкоджене або зруйноване майно внаслідок прильоту ракети рашистів - зверніться у ЦНАП Кременчука

ЦНАП Кременчука почав приймати заяви на реєстрацію повідомлення про пошкодження або руйнування власного нерухомого майна власлідок військової агресії рф.
Якщо ви власник житлового будинку, квартири чи іншого житлового приміщення, і його пошкодили чи зруйнували через повномасштабне вторгнення рф в Україну, подавайте заяву у ЦНАП або самостійно через портал/застосунок «Дія».
Звернутися у ЦНАП для реєстрації відповідного повідомлення можуть власники нерухомого майна, яке знаходиться у будь-якому населеному пункті на всій території України
Які документи потрібні:
Що потрібно знати заявнику?
Інформація фіксується для експертів та комісії, які згодом будуть проводити оцінку житла. Результатом подання заяви є лист на електронну пошту заявника з роз’ясненнями подальших кроків.
Послуга реалізовується Мінцифрою за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та Офісу ефективного регулювання BRDO.
Нагадуємо, що приймання замовників послуг у ЦНАП здійснюється лише за попереднім записом за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88.
Для можливості реєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендуємо користуватися послугами вайбер чату за посиланням.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер