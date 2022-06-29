Як ліквідовують наслідки ракетного удару в «Амсторі» майже дві доби по тому

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 1 121

Нині до робіт залучено близько 400 осіб

Майже дві доби тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по торговому центру «Амстор» 27 червня. За даними начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, нині завали розбирають близько 400 осіб.

Такі ж дані надає ДСНС - залучено 392 особи та 65 одиниць техніки, з них від ДСНС 195 осіб та 47 одиниць техніки, ТРО - 30 осіб; НГУ - 40 осіб; комунальні служби 110 осіб, 13 одиниць техніки, НПУ 14 осіб та 4 одиниці техніки, швидка медична допомога 3 особи та 1 одиниця техніки.

У День трагедії було залучено близько тисячі осіб.

До «Амстору» продовжують нести квіти. У Кременчуці оголосили триденну жалобу за загиблими.