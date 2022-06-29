Страшна аварія на Київській: КамАЗ протаранив автівки, які відкинуло на пішохода

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 1 569

Сьогодні, близько 11 години, на перехресті вулиці Київської та 40-років ДАІ сталась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю пішохода, двох автомобілів Renault і КамАЗ. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Причиною такої події стало саме недотримання безпечної дистанції водієм КамАЗу, який скоїв зіткнення з авто Renault Logan, який в свою чергу здійснив зіткнення з транспортним засобом Renault Kangoo, останній внаслідок зіткнення, здійснив наїзд на пішохода.

У результаті ДТП 59-річного пішохода, 29-річного водія та 8-річного пасажира Renault Logan медики ушпиталили.

Патрульні надали домедичну допомогу пішоходу, викликали швидку та слідчих, а також забезпечили охорону місця події.