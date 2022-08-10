У Кременчуці засмердів Дніпро

Мешканці правобережжя Кременчука скаржаться на нестерпний запах від Дніпра.
Ще одна мешканка Раківки Олена каже, пляжний сезон вже закритий.
Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» заввідділу Кременчуцького районного відокремленого підрозділу «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб» Андрій Поляков, неприємний запах - це, на жаль, природне явище, яке утворилось через цвітіння синьо-зелених водоростей.
Раніше, «Кременчуцький телеграфЪ» повідомляв, що, за даними КП «Кременчукводоканал» цвітіння синьо-зелених водоростей не впливає на якість питної води. У той же час містян закликають переходити на безфосфатні миючі засоби.
Пишіть у коментарях, чи відчули ви незвичний запах з Дніпра?
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер