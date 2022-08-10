Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Топ новина, Кременчук

У Кременчуці засмердів Дніпро

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 386 Коментарів: 1

 Фахівці кажуть - сезонне явище 

Мешканці правобережжя Кременчука скаржаться на нестерпний запах від Дніпра. 

- Вихідними уздовж річки взагалі було неможливо йти, а у машині, коли дамбою їдеш, вікна взагалі закривали. Сморід - як від каналізації, - розповіла кременчужанка Світлана.

Ще одна мешканка Раківки Олена каже, пляжний сезон вже закритий. 

- Вода зелена - звичне явище для серпня, сморід неможливий, навіть засмагати неприємно, - говорить вона.

 

Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» заввідділу Кременчуцького районного відокремленого підрозділу «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб» Андрій Поляков, неприємний запах - це, на жаль, природне явище, яке утворилось через цвітіння синьо-зелених водоростей.

- Щотижня ми робимо хімічний та бактеріологічний аналіз води, холерний вібріон не виявлено. Усі показники - у межах норми, - говорить Андрій Поляков. 

Раніше, «Кременчуцький телеграфЪ» повідомляв, що, за даними КП «Кременчукводоканал» цвітіння синьо-зелених водоростей не впливає на якість питної води. У той же час містян закликають переходити на безфосфатні миючі засоби. 

Пишіть у коментарях, чи відчули ви незвичний запах з Дніпра?

1
Автор: Олеся Данилова
Теги: вода Дніпро
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

85
Akilbupser:
Сьогодні, 16:44

В понедельник был на днепре, зелёнки было не много, терпимо. А вот прошлая и позапрошлая недели - зелёный кисель!


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх