У Кременчуці засмердів Дніпро

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 386 Коментарів: 1

Мешканці правобережжя Кременчука скаржаться на нестерпний запах від Дніпра.

- Вихідними уздовж річки взагалі було неможливо йти, а у машині, коли дамбою їдеш, вікна взагалі закривали. Сморід - як від каналізації, - розповіла кременчужанка Світлана.

Ще одна мешканка Раківки Олена каже, пляжний сезон вже закритий.

- Вода зелена - звичне явище для серпня, сморід неможливий, навіть засмагати неприємно, - говорить вона.

Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» заввідділу Кременчуцького районного відокремленого підрозділу «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб» Андрій Поляков, неприємний запах - це, на жаль, природне явище, яке утворилось через цвітіння синьо-зелених водоростей.

- Щотижня ми робимо хімічний та бактеріологічний аналіз води, холерний вібріон не виявлено. Усі показники - у межах норми, - говорить Андрій Поляков.

Раніше, «Кременчуцький телеграфЪ» повідомляв, що, за даними КП «Кременчукводоканал» цвітіння синьо-зелених водоростей не впливає на якість питної води. У той же час містян закликають переходити на безфосфатні миючі засоби.

Пишіть у коментарях, чи відчули ви незвичний запах з Дніпра?