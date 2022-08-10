Бій Віктора Вихриста та Аднана Редзовіча перенесли через хворобу

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Для Віктора Вихриста цей поєдинок мав стати десятим на професійному рингу

13 серпня в Гамбурзі (Німеччина) був запланований поєдинок між українським супертяжем Віктором Вихристом та боснійцем Аднаном Редзовічем.

За інформацією Kamp-Sport, організатори були змушені перенести цей поєдинок на невизначений термін через хворобу боснійця. Велика ймовірність того, що цей поєдинок таки відбудеться наприкінці серпня – на початку вересня.

Нагадаємо, для Віктора Вихриста цей поєдинок мав стати десятим на професійному рингу.