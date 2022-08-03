Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Кременчук, Споживач

Чи впливає цвітіння Дніпра на якість питної води у кранах кременчужан

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 275

 

Роз'ясннення надав «Кременчукводоканал»

Чи впливає цвітіння Дніпра на якість питної води з водопроводу, роз'яснює «Кременчукводоканал».

Кременчужани бачать, що річка останнім часом змінила колір, місцями її вкрила зелена плівка. А біля берега відчувається неприємний запах. Тож люди непокояться, чи не вплине це на здоров’я, адже Дніпро є головним джерелом постачання питної води на місто.

Цвітіння річки пов'язане зі зростанням маси синьо-зелених водоростей, розмноження яких пришвидшується у спекотні дні. Коротка відповідь від «Кременчукводоканала» на питання, чи вплине це на якість питної води — ні.

Чи відповідає вода нормам питної? Як часто «Кременчукводоканал» контролює якість води?

  1. Сьогодні за даними хіміко-бактеріологічних лабораторій КП «Кременчукводоканал», питна води у водопровідній мережі міста відповідає усім санітарним нормам.
  2. Воду, яка потрапляє в оселі кременчужан, досліджують щогодини. Після усіх стадій очищення її контролюють на вміст більш ніж 60 хімічних показників.

Як «Кременчукводоканал» очищує воду з Дніпра?

  1. Вода проходить механічну та хімічну обробку. Її фільтрують, освітлюють, знезаражують та дезодорують. Для цього, зокрема, використовують рідкий хлор та активоване вугілля.
  2. Щоб у 20 разів зменшити вміст хлорорганічних сполук у питній воді, використовують реагент «Амопол».
  3. Для очищення води від синьо-зелених водоростей та іншого фітопланктону застосовують коагулянти та флокулянти.
  4. Очисні споруди водоканалу зараз забезпечені усіма необхідними реагентами і працюють у посиленому режимі.

А чому взагалі цвіте річка?

  1. Процесу сприяє забруднення річок фосфатами, адже для водоростей — це добрива. Ці хімічні сполуки у значній концентрації містяться у більшості побутових миючих засобів і потрапляють у воду з каналізаційними стоками. Лише 1 грам фосфатів провокує ріст 5-10 кілограмів синьо-зелених водоростей.
  2. Значно сприяють росту маси водоростей також сільськогосподарські добрива, які потрапляють у воду разом з дощовими стоками.
  3. На локальному рівні проблему вирішити, на жаль, неможливо. Адже кожне місто та село, яке знаходиться вище по течії Дніпра, вносить свою частку у рівень забруднення. Потрібні нові екологічні закони та пропаганда відмови від фосфатовмісної побутової хімії.

«Кременчукводоканал» закликає усіх переходити на безфосфатні миючі засоби.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: Кременчукводоканал Дніпро річка водоросли питна вода
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх