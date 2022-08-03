Чи впливає цвітіння Дніпра на якість питної води у кранах кременчужан

Роз'ясннення надав «Кременчукводоканал»
Чи впливає цвітіння Дніпра на якість питної води з водопроводу, роз'яснює «Кременчукводоканал».
Кременчужани бачать, що річка останнім часом змінила колір, місцями її вкрила зелена плівка. А біля берега відчувається неприємний запах. Тож люди непокояться, чи не вплине це на здоров’я, адже Дніпро є головним джерелом постачання питної води на місто.
Цвітіння річки пов'язане зі зростанням маси синьо-зелених водоростей, розмноження яких пришвидшується у спекотні дні. Коротка відповідь від «Кременчукводоканала» на питання, чи вплине це на якість питної води — ні.
Чи відповідає вода нормам питної? Як часто «Кременчукводоканал» контролює якість води?
- Сьогодні за даними хіміко-бактеріологічних лабораторій КП «Кременчукводоканал», питна води у водопровідній мережі міста відповідає усім санітарним нормам.
- Воду, яка потрапляє в оселі кременчужан, досліджують щогодини. Після усіх стадій очищення її контролюють на вміст більш ніж 60 хімічних показників.
Як «Кременчукводоканал» очищує воду з Дніпра?
- Вода проходить механічну та хімічну обробку. Її фільтрують, освітлюють, знезаражують та дезодорують. Для цього, зокрема, використовують рідкий хлор та активоване вугілля.
- Щоб у 20 разів зменшити вміст хлорорганічних сполук у питній воді, використовують реагент «Амопол».
- Для очищення води від синьо-зелених водоростей та іншого фітопланктону застосовують коагулянти та флокулянти.
- Очисні споруди водоканалу зараз забезпечені усіма необхідними реагентами і працюють у посиленому режимі.
А чому взагалі цвіте річка?
- Процесу сприяє забруднення річок фосфатами, адже для водоростей — це добрива. Ці хімічні сполуки у значній концентрації містяться у більшості побутових миючих засобів і потрапляють у воду з каналізаційними стоками. Лише 1 грам фосфатів провокує ріст 5-10 кілограмів синьо-зелених водоростей.
- Значно сприяють росту маси водоростей також сільськогосподарські добрива, які потрапляють у воду разом з дощовими стоками.
- На локальному рівні проблему вирішити, на жаль, неможливо. Адже кожне місто та село, яке знаходиться вище по течії Дніпра, вносить свою частку у рівень забруднення. Потрібні нові екологічні закони та пропаганда відмови від фосфатовмісної побутової хімії.
«Кременчукводоканал» закликає усіх переходити на безфосфатні миючі засоби.