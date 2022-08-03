У Кременчуці місцеві мешканці затримали грабіжника

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Сьогодні на Молодіжному місцеві мешканці затримали грабіжника, який відібрав у жінки мобільний телефон. У місцевому пабліку h_kremenchug оприлюднено відео затримання та повідомляють про звуки пострілів - ймовірно, стріляв той, хто затримував.

Факт грабежу підтвердили у Кременчуцькому райвідділі поліції. За даними пресслужби, є потерпіла жінка, в якої за попередніми даними відібрали телефон та чоловік, який затримав грабіжника. На місці працює оперативна група - батальйон особливого призначення, патрульна поліція. Речові докази на місці. Деталі з'ясовують.