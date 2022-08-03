Символ сміливості та патріотичності: у Кременчуці випустили цукерки з Патроном

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 178

Славетний песик Патрон увінчав своїм ім’ям цукерки кондитерської компанії «Лукас». Пес Патрон із початком повномасштабної війни Росії проти України став одним із найбільш відомих собак нашої країни. Він має державну нагороду, власну сторінку в соцмережах та вишиванку. Йому пишуть листи з проханням про зустріч, надсилають подарунки. Про це повідомляє пресслужба кондитерської компанії.

Більше того, ласуючи цукерками ви берете участь у допомозі! Адже одна гривня з кожного реалізованого кілограму цукерок «Тузя classic (Patron)» перераховується на допомогу ДСНС України, в якій служить однойменний песик-герой!