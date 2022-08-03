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Стало відомо, від чого залежить розмір доплати за понаднормовий стаж

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Роз'яснення та приклад

Розмір доплати за понаднормовий стаж залежить від тривалості страхового стажу та розміру пенсії особи, який можна обчислити за формулою, яку наведено у ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в залежності від набутого страхового стажу та заробітної плати). Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Розберімо на прикладі:

Розмір пенсії жінки, обчисленого за формулою з урахуванням страхового стажу 45 років 7 місяців, становить 2800 грн. Вона має 15 років стажу понад 30 років. За 15 років понаднормового стажу до пенсії нараховується доплата в розмірі 15%.

Оскільки розмір пенсії, обчислений з урахуванням набутого стажу та заробітку,  дорівнює 2800 грн, перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб - 2027 грн, то доплата обчислюється з такого прожиткового мінімуму.

Отже, розмір доплати за понаднормовий стаж – 304,05 грн (2027,00 грн х 15 %, де: 2027,00 грн – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2022).

Якщо розмір пенсії, обчислений за формулою, не перевищує прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то розмір доплати визначається виходячи з обчисленої пенсії.

- Варто пам'ятати, що ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначає: за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 % розміру пенсії, обчисленої відповідно до Закону, але не більш як на 1 % мінімального розміру пенсії за віком (не більше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), - наголошують у Пенсійному фонді.

 

При цьому, п. 41 Прикінцевих положень Закону зберігає право на встановлення доплати за понаднормовий стаж у чоловіка понад 25 років, у жінки – понад 20 років, якщо їм пенсії призначені до 01.10.2011 та вони не перераховувалися з урахуванням заробітної плати, набутої після призначення пенсії.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: пенсія стаж
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