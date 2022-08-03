«Діти по 40 км їздили на тренування, а тепер і це забрали»: кременчужани проти заборони виходити на Дніпро

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мама юного спортсмена з веслування Марія Павленко. Через яхти, які ходили Дніпром попри заборону, дітям заборонили займатися як у Кременчуці, так і у Горішніх Плавнях.
За словами Марії, до липня у Кременчуці було заборонено виходити на воду. Батьки кременчуцької спортивної школи оббивали пороги керівника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, проте результату не було. Тоді вони колективно надіслали електронного листа голові Полтавської ОВА Дмитру Луніну. Тільки дітям повернули улюблену справу й можливість тренуватися, як через помилки дорослих у дітей знову забирають можливість розвиватися.
Нагадаємо, що цими вихідними кременчужани на набережній Дніпра побачили кілька яхт, що йшли Дніпром попри заборону виходу плавзасобів через воєнний стан. Рішенням Кременчуцької районної військової адміністрації заборонено вихід на Дніпро у Кременчуці та Горішніх Плавнях. Стосується заборона усіх, зокрема і ДЮСШ.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер