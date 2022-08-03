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Кременчук, Спорт

«Діти по 40 км їздили на тренування, а тепер і це забрали»: кременчужани проти заборони виходити на Дніпро

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 346

Батьки юних спортсменів прохають розібратися з даною ситуацію та дозволити дітям тренуватися

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мама юного спортсмена з веслування Марія Павленко. Через яхти, які ходили Дніпром попри заборону, дітям заборонили займатися як у Кременчуці, так і у Горішніх Плавнях.

- Мій син Назар Павленко разом із другом Богданом Рєзніковим долали 40 км, щоб провести тренування у Горішніх Плавнях. Ви лише уявіть, яка жага до улюбленої справи. Навіть без можливості нормально тренуватися, хлопці завоювали нагороди на змаганнях у Горішніх Плавнях, - розповіла жінка.
Веслувальники Кременчука змагалися на відкритій першості у Горішніх Плавнях

За словами Марії, до липня у Кременчуці було заборонено виходити на воду. Батьки кременчуцької спортивної школи оббивали пороги керівника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, проте результату не було. Тоді вони колективно надіслали електронного листа голові Полтавської ОВА Дмитру Луніну. Тільки дітям повернули улюблену справу й можливість тренуватися, як через помилки дорослих у дітей знову забирають можливість розвиватися.

- Через війну у дітей забирають дитинство, а тут ще й зникає можливість займатися спортом. Хто згодом представлятиме Україну на змаганнях? - запитала мама юного спортсмена.

Нагадаємо, що цими вихідними кременчужани на набережній Дніпра побачили кілька яхт, що йшли Дніпром попри заборону виходу плавзасобів через воєнний стан. Рішенням Кременчуцької районної військової адміністрації заборонено вихід на Дніпро у Кременчуці та Горішніх Плавнях. Стосується заборона усіх, зокрема і ДЮСШ.

На Кременчуччині забороняють виходити на води Дніпра усім приватним плавзасобам району
Поліції доручили розібратись із яхтами, які ходили Дніпром попри заборону
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Автор: Альона Душенко
Теги: веслування Кременчуцька РВА яхта заборона навігація
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