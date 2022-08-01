Поліції доручили розібратись із яхтами, які ходили Дніпром попри заборону

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 642

У РВА чекають звіту, хто є власниками та на якій підставі вийшли на річку

Минулими вихідними кременчужани на набережній Дніпра побачили кілька яхт, що йшли Дніпром попри заборону виходу плавзасобів через військовий стан. У соцмережах вони висловили обурення: мовляв, хто давав такий дозвіл, на риболовлю навіть не можна.

1 серпня під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що про цей факт він повідомив правоохоронні органи.

- Сьогодні зранку я дав відповідне доручення поліції розібратись із цією ситуацією. Відпрацювати усі лодочні станції та яхт-клуби, визначити власників яхт та хто дав м відповідний дозвіл, - сказав Олег Лєднік.

Він також додав, що за весь військовий час РВА дала лише два дозволи на перегон яхт - у травні та у липні. Для цього був узгоджений маршрут та час. За рухом слідкували підрозділи поліції.

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