Поліції доручили розібратись із яхтами, які ходили Дніпром попри заборону

Минулими вихідними кременчужани на набережній Дніпра побачили кілька яхт, що йшли Дніпром попри заборону виходу плавзасобів через військовий стан. У соцмережах вони висловили обурення: мовляв, хто давав такий дозвіл, на риболовлю навіть не можна.
1 серпня під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що про цей факт він повідомив правоохоронні органи.
Він також додав, що за весь військовий час РВА дала лише два дозволи на перегон яхт - у травні та у липні. Для цього був узгоджений маршрут та час. За рухом слідкували підрозділи поліції.
Для чого на Дніпрі поставили нові буйки та чи буде відкрито навігацію
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер